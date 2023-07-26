В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей жидкостью для розжига

Пострадавшие получили химические ожоги

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил в Приморье два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними, которые выпили жидкость для розжига костра. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"В Приморском крае возбуждены два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними. 23 июля 2023 года в реанимационное отделение Хасанской центральной районной больницы поступил ребенок 2021 года рождения, у которого диагностировали химический ожог пищеварительного тракта. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным, ребенок, находясь на территории базы отдыха в селе Андреевка, выпил жидкость для розжига костра", - говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел накануне на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, где маленький ребенок также случайно выпил жидкость для розжига костра. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается помощь. В рамках расследования уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе регионального Минздрава ранее сообщали о четырех подобных случаях за две недели. Одному из юных приморцев в больнице промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.