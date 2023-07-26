Росгвардия обнаружила в ДНР шесть крупных тайников ВСУ

В ведомстве отметили, что изъяли пулемет ДШК, переносной ЗРК, 3 гранатомета и 48 выстрелов к ним, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат, пистолет Макарова и более 15 тыс. патронов различного калибра

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Донецкой Народной Республике (ДНР) шесть крупных тщательно замаскированных тайников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие подразделений спецназа Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки в ходе проведения специальных адресных мероприятий в населенных пунктах Донецкой Народной Республики обнаружили шесть тайников украинских националистов с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из тщательно замаскированных тайников изъяты пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс, 3 гранатомета и 48 выстрелов к ним, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат, пистолет Макарова и более 15 тыс. патронов различного калибра.

"Всего за месяц на территории ДНР спецназ Росгвардии из тайников украинских националистов изъял более 50 тыс. боеприпасов, 16 единиц стрелкового оружия, 10 ручных противотанковых гранатометов и 370 выстрелов к ним, 589 снарядов различного калибра, 38 мин, 279 гранат, 2 огнемета, более 37 кг взрывчатых веществ и 2 самодельных взрывных устройства", - сказали в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что обнаруженные взрывоопасные предметы и оружие могли быть использованы националистами при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей.