Суд приговорил участника экстремистской группировки к 15 годам за подготовку теракта в КЧР

Ему также назначен денежный штраф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника запрещенной ячейки экстремистского объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра" к 15 годам колонии за подготовку теракта на территории Карачаево-Черкесской Республики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Игуменцева Дмитрия Александровича, обвиняемого по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что фигурант дела присоединился к "Ат-Такфир валь-Хиджра", находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, проводил собрания участников, организовывал изучение экстремистской религиозной литературы, а также обсуждал проповеди экстремистского характера и практиковал идеологию религиозного объединения.

Также подсудимый готовил теракт, для которого приобрел и хранил в тайнике взрывчатку, оружие, боеприпасы и патроны. Довести дело до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2021 года.

Приговор в законную силу не вступил.