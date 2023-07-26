В Белгородской области зафиксировали более 90 прилетов со стороны ВСУ за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 90 боеприпасов. Несколько улиц в селе Муром остались без электричества после обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков и поселку Ленинский - по пять минометных снарядов, по селу Терезовка - два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Муром - зафиксирован один прилет. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена", - написал Гладков.

По его словам, в Белгородском районе 25 июля по селу Журавлевка было выпущено три артиллерийских снаряда. Также в селе противник сбросил с БПЛА две гранаты. "Село Щетиновка обстреляли из артиллерии и гранатомета - зафиксировано десять артиллерийских снарядов и 29 гранатометных выстрелов", - проинформировал глава региона.

В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 25 прилетов, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено пять минометных снарядов, по селу Дроновка - один минометных снаряд.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено три прилета. В районе села Графовка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.