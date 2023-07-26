26 июля, 10:22,
обновлено 26 июля, 10:59

В Архангельской области выявили разлив нефтепродуктов на Северной Двине

Размер нефтяного пятна составил 0,5 на 4 км

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на Северной Двине в Архангельской области, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Выявлено нефтяное пятно размером 0,5 на 4 км.

"В Архангельской области на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов. С утра на месте работают наши инспекторы и специалисты ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области - прим. ТАСС), - написала руководитель ведомства. - На воде обнаружили значительное нефтяное пятно [размером] примерно 0,5 на 4 км".

Радионова добавила, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна "Касимов", принадлежащего АО "Бункерная компания". "Устанавливаем точный объем загрязнения и берем пробы, чтобы рассчитать ущерб природе", - добавила она.

Как уточнили ТАСС в Архангельской транспортной прокуратуре, разлив произошел в районе морского порта Архангельска. "Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
РоссияАрхангельская областьРадионова, Светлана Геннадьевна
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