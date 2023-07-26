В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и сильного ветра

Порывы ветра составят 28-35 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 27-29 июля из-за возможных ливней, гроз и шквалистого ветра с порывами до 28-35 м/с, сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 27 июля, в течение суток 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: ливневые дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 23-28 м/ с, в горах - 30-35 м/с. 28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что температура воздуха днем 28 июля понизится на 10-12 градусов и составит 20-25 градусов тепла.