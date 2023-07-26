В казахстанском Экибастузе при пожаре на автозаправочной станции погиб человек

Возгорание ликвидировали

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара на автомобильной газозаправочной станции в городе Экибастузе, возгорание ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Ранее в департаменте по ЧС Павлодарской области информировали, что на станции происходит открытое горение четырех цистерн. На месте работают 20 сотрудников и семь единиц техники. Позже в ведомстве заявили, что возгорание локализовано.

"26 июля в 13:24 (10:34 мск - прим. ТАСС) в Экибастузе по ул. Кунаева, 5 на автомобильной газозаправочной станции произошло горение четырех резервуаров с газом, также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов. Огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Загорелась кровля на ориентировочной площади 200 кв. м, а также кровля водонапорной башни на площади 20 кв. м. В 15:22 (12:22 мск) вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется", - говорится в сообщении.

В 15:44 (12:44 мск) пожар был ликвидирован. Причина происшествия устанавливается. Эвакуация жителей не проводилась.