Основателя Grouр-IB приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

По версии обвинения, Илья Сачков в 2011 году передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Grouр-IB Илью Сачкова, признав его виновным в государственной измене, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Сачкова по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тыс. рублей", - огласил решение судья Александр Рыбак.

Адвокат Сергей Афанасьев сообщил, что защита обжалует приговор. "Мы не согласны с приговором и, конечно, будем его обжаловать", - сказал он. Как передает корреспондент ТАСС из зала заседания, подсудимый находился в приподнятом настроении, улыбался и позировал на камеры журналистов.

Защита основателя компании F.A.C.C.T. обратится к президенту РФ по поводу приговора, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор основателю компании F.A.C.C.T. Илье Сачкову по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Несмотря на аргументы команды адвокатов и то, что Илья не признал свою вину и заявлял о своей невиновности, тройка судей назначила ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Ильи Сачкова заявила о намерении <...> обратиться к президенту РФ" , - заявили в пресс-службе.

Ранее прокурор просил суд назначить ему 18 лет лишения свободы. Сачков находится под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году основатель компании, которая занимается информационной безопасностью и защитой от кибератак, передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России.

Вину он не признает. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы. По данным СМИ, показания на Сачкова во время следствия дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Согласно его показаниям, он передал Сачкову ряд важных документов, которые позже оказались в руках американского ФБР.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.