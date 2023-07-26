Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки-подростка под Красноярском

Его взяли под стражу до 23 сентября

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска арестовал по 23 сентября 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Подозреваемый в убийстве 16-летней девочки из Дивногорска с учетом позиции прокурора заключен под стражу по 23 сентября", - сообщил представитель ведомства.

По информации управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в отношении мужчины возбуждено три уголовных дела - убийство, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и разбой. По версии следствия, подозреваемый встретил девушку в Дивногорске. Применив насилие, он завел девушку в лесополосу, забрал мобильный телефон и деньги, совершил насильственные действия сексуального характера и убил ее.

Мужчина был неоднократно судим, в том числе за кражи, угон, убийство, изнасилование. Последний раз он освободился 14 июля 2023 года.