Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки

Прокуратура просит перевести бывшего чиновника из-под домашнего ареста в СИЗО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра цифрового развития РФ Максим Паршин отрицает причастность к получению взятки. Это следует из материалов дела, оглашенных в среду в Мосгорсуде.

"Паршин вину не признает и раскаяния не выражает", - огласила судья представление прокуратуры, которая просит перевести Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО.

Следователь и прокурор на заседании поддержали просьбу об ужесточении меры пресечения. "Паршин длительное время занимал руководящие должности, он может использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им", - заявил следователь. По сведениям следствия, Паршин имеет вклады в иностранном банке, оформленные на его брата, и активы в цифровой валюте. "Он может использовать эти ресурсы, чтобы скрыться или иным образом воспрепятствовать правосудию", - считает следователь.

В свою очередь защита заявила об отсутствии намерений у Паршина совершать противоправные поступки. "Мы стремимся к тому, чтобы объективно разобраться в этом деле", - отметил адвокат Роман Мишин.

Басманный суд ранее отправил Паршина под домашний арест по делу о получении крупной взятки. Прокуратура настаивает на ужесточении меры пресечения. По данным СМИ, сумма взятки, в получении которой обвиняется экс-чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, то ему грозит до 15 лет колонии.