26 июля, 10:39,
обновлено 26 июля, 11:02

Украинских активиста и телеведущую объявили в розыск по статье УК РФ

Druzenko/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
Геннадий Друзенко
© Druzenko/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Против них возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Это следует из базы ведомства.

"Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. Также в базе значится Мосейчук Наталья Николаевна. "Украинка. Место рождения: ТССР, г. Теджен, Марыйская область", - сказано в карточке розыска МВД России с указанием, что ведется ее розыск по уголовной статье.

В марте СК возбудил уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Геннадий Друзенко - активист, основатель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, врачи которого оказывали помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. В эфире украинского телеканала призывал подчиненных военнослужащих к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к украинским войскам во время проведения специальной военной операции.

Наталья Мосейчук - украинская телеведущая, журналистка, ведущая программы "Телевизионная службы новостей" и ток-шоу "Право на власть" на украинском телеканале "1+1". В эфире украинского телеканала высказывала угрозы в адрес российских летчиков, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, а также членов их семей. 

Теги:
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