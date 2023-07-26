26 июля, 11:23,
обновлено 26 июля, 11:33

Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглаву Минцифры Паршина

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции/ ТАСС

Бывший чиновник будет находиться под стражей до 12 сентября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду удовлетворил представление прокуратуры о заключении под стражу обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановление суда первой инстанции об избрании Паршину меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей", - огласила решение судья, удовлетворив просьбу прокуратуры.

Паршин был взят под стражу в зале суда. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября.

Басманный суд ранее отправил его под домашний арест по делу о получении крупной взятки. По данным СМИ, сумма взятки, в получении которой обвиняется экс-чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, то ему грозит до 15 лет колонии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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