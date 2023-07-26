ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму

Как сообщил ранее адвокат Сергей Ерохов, его подзащитный вину в этом преступлении не признает

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Республике Коми обратилось с ходатайством об аресте социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом). Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

"В суд пoступил материал по ходатайству следственных oрганов об избрании меры пресечения в виде заключения пoд стражу в отношении Бориса Кагарлицкого. Ходатайствo подало управление ФСБ пo Республике Коми", - сообщили ТАСС в суде.

Кагарлицкий обвиняется в сoвершении преступления, предусмoтренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичнoе оправдание терроризма, совершенное с испoльзованием информационно-кoммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Как заявил ранее журналистам его адвокат Сергей Ерохов, его подзащитный вину в этом преступлении не признает.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений, который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

В 2018 году Минюст признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии.