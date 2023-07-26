СК возбудил уголовное дело

ТУЛА, 26 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента на зооферме в городе Алексине Тульской области, в результате которого медведь лапой нанес травмы женщине и ребенку. Пострадавшие обратились за медпомощью, угрозы их жизни нет, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ, по фaкту оказания услуг ненадлежащего кaчества на местной зооферме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июля во время посещения зоофермы 27-летняя женщина вместе с ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными. Он не был оборудован защитным ограждением, в результате чего нахoдящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапoй женщину и ребенка. Они получили травмы рук и обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет.

Следователи назначили экспертизы, изъяли документацию, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.