Вещдоками по делу Сачкова стали визитки сотрудников ФБР и посольства Великобритании

Основателя Group-IB приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. Вещественными доказательствами по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова стали в том числе визитные карточки сотрудника ФБР и работника посольства Великобритании в РФ. Об этом сказано в тексте резолютивной части приговора предпринимателю, оглашенной в Мосгорсуде.

"Вещественные доказательства по делу: ноутбук, телефоны, визитные карточки сотрудника ФБР и работника посольства Великобритании", - зачитал текст документа председательствующий судья Александр Рыбак.

Мосгорсуд ранее приговорил предпринимателя к 14 годам колонии. Сачков находится под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году он передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России. Вину не признал. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы. По данным СМИ, показания на Сачкова во время следствия дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Согласно его показаниям, он передал Сачкову ряд важных документов, которые позже оказались у американского ФБР.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.