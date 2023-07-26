Французская жандармерия провела обыск в квартире японской спутницы Делона

Он был проведен в связи с жалобой детей 87-летнего актера на "моральное преследование"

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Агенты жандармского управления Орлеана провели обыск в доме спутницы французского актера Алена Делона Хироми Роллен. Об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что "по итогам обыска Роллен будет допрошена следователями".

Обыск проведен в связи с жалобой детей 87-летнего актера на "моральное преследование" со стороны его 66-летней спутницы. Дети Делона утверждают, что Роллен лишала их возможности общаться с отцом, читала переписку. В свою очередь женщина в 39-страничном обращении в прокуратуру заявила "о сложных отношениях с детьми актера, которые отказывались признавать ее союз с Делоном".

По данным телеканала, после допроса прокуратура может принять решение о заключении подозреваемой под стражу. В соответствии с французским уголовным законодательством действия, в которых обвиняют Роллен, грозят ей наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штрафом в размере до €45 тыс.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах. В мае 2019 года на Каннском кинофестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру.