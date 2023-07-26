Минздрав Палестины сообщил о гибели жителя в ходе израильской операции на Западном берегу

Таким образом, по последним данным Минздрава, число погибших палестинцев в результате израильской агрессии возросло до 181

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Один палестинец погиб в среду в результате израильской операции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации ведомства, молодой человек умер от полученных ранений. Как передает информационное агентство WAFA, израильские военные штурмовали Наблус в среду утром, чтобы задержать подозреваемых, по версии Израиля, в причастности к террористической деятельности.

Таким образом, по последним данным Минздрава, число погибших палестинцев в результате израильской агрессии возросло до 181.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.