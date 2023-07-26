В Челябинске задержали жителя за избиение медика

В пресс-службе управления Росгвардии по региону отметили, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Челябинске задержали местного жителя, который подозревается в избиении фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Уточняется, что мужчина перед этим отравился мухоморами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

"К прибывшим через четыре минуты росгвардейцам обратилась девушка-фельдшер. Она рассказала, что во время движения автомобиля скорой помощи по улицам города был обнаружен мужчина, которому требовалась госпитализация в лечебное учреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на нее, нанес удары по лицу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанным оказался 40-летний житель города. Росгвардейцам он пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы, которые он съел ранее. Мужчина был доставлен в отдел полиции Калининский для дальнейшего разбирательства.