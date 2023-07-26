В Хабаровском крае в ДТП погиб один человек

Трое пострадали

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. ДТП с участием минивэна и грузовика произошло в Хабаровском крае, один человек погиб, трое получили травмы, включая двоих детей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"На 119-м км автодороги А-370 "Уссури" водитель автомобиля Toyota Spade допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Еще три пассажира, в том числе двое детей 11 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение, а затем вертолетом транспортировали в больницу в Хабаровске.

Оба водителя серьезных травм не получили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).