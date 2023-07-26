В Самарской области обнаружили следы нефтепленки в Волге

Комиссия надзорного ведомства подтвердила факт загрязнения

САМАРА, 26 июля. /ТАСС/. Следы нефтепленки были зафиксированы в Волге в районе Жигулевска в Самарской области, загрязнение распространилось до села Ширяево. Об этом сообщили в Волго-Камском территориальном управлении Росрыболовства.

"В отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского ТУ Росрыболовства поступила информация от дежурного ГУ МЧС России по Самарской области о факте загрязнения реки Волги Саратовского водохранилища в районе СНТ "Садовод 7" городского округа Жигулевск", - говорится в сообщении ведомства.

На место выехала комиссия надзорного ведомства, которая подтвердила факт загрязнения. Гибели биологических ресурсов не зафиксировано, при этом зона загрязнения распространяется и достигла села Ширяево в Самарской области.

Волго-Камское ТУ Росрыболовства направит материалы в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.