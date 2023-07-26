26 июля, 13:05

Мосгорсуд перевел под стражу фигуранта дела экс-замглавы Минцифры

По данным СМИ, следствие вменяет гендиректору ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александру Моносову передачу взятки Максиму Паршину

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду перевел из-под домашнего ареста в СИЗО до 12 сентября гендиректора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова, обвиняемого по делу бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Апелляционная инстанция суда удовлетворила представление прокуратуры об изменении Моносову меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.

Ранее Мосгорсуд ужесточил меру пресечения в отношении Паршина. Бывший заместитель министра на следственных действиях заявил о своей невиновности.

По данным СМИ, следствие вменяет Моносову передачу взятки Паршину. 

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