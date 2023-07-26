Тайвань отменил все внутренние авиарейсы 27 июля из-за супертайфуна "Доксури"

По данным Центрального информационного агентства острова, под это ограничение в общей сложности подпало 246 рейсов

ГОНКОНГ, 26 июля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Тайваня приняло решение отменить все запланированные на 27 июля внутренние рейсы из-за приближения супертайфуна "Доксури". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, под это ограничение в общей сложности подпало 246 рейсов. В среду из-за сложных погодных условий также было отменено по меньшей мере 47 внутренних и четыре международных рейса.

В восточных и южных районах острова ожидаются сильные дожди. В городе Фули в уезде Хуалянь с полуночи выпали рекордные для Тайваня 350 мм осадков. Ожидается, что в отдельных районах острова этот показатель может достичь 400 мм.

По данным Центрального метеорологического управления острова, эпицентр "Доксури" расположен в 250 км от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Он движется в сторону острова со скоростью 13 км/ч. К настоящему времени скорость порывов ветра в супертайфуне немного снизилась - до 55 м/с.

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. А вечером 23 июля он усилился до тайфуна. Ожидается, что эпицентр "Доксури" пройдет в 150 км западнее Тайваня, после чего стихия в ночь на пятницу обрушится на побережье китайских провинций Гуандун и Фуцзянь.

"Доксури" стал вторым тайфуном в этом регионе с начала июля: на прошлой неделе аналогичный тропический циклон "Талим" прошел мимо Гонконга, а затем ударил по побережью южной китайской провинции Гуандун между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.). Ожидается, что супертайфун "Доксури" будет мощнее "Талима".