Суд в Петербурге отправил под стражу мигранта по обвинению в изнасиловании школьницы

В СИЗО он пробудет как минимум до 24 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Петербургский суд арестовал на два месяца 55-летнего мигранта из Средней Азии, ранее задержанного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы в Петроградском районе города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Полиция задержала фигуранта 24 июля, накануне ему предъявили обвинение. По данным следствия, 23 июля в одном из отелей на Съезжинской улице мужчина изнасиловал ученицу девятого класса. В объединенной пресс-службе судов города уточнили имя фигуранта дела - Наиль Мишкин. В СИЗО он пробудет как минимум до 24 сентября. На процессе Мишкин просил суд о более мягкой мере пресечения в виде обязательства о явке и заявил, что не намерен препятствовать производству по делу, имеет постоянное место жительства и устойчивые социальные связи.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый является гражданином Узбекистана и ранее был неоднократно судим.