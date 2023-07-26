Нацполиция Украины задержала сотрудников военкоматов в трех областях

Их подозревают в коррупции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины провела задержания сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По ее данным, задержания проводились в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Подозреваемые, по данным следствия, получали взятки от $250 до $1,5 тыс. за отсрочку или освобождение от призыва. Число задержанных не называется, указывается лишь, что всем предъявлены обвинения по статье 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица, максимальное наказание - до трех лет лишения свободы) и избраны меры пресечения.

Первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в своем телеграм-канале, что с февраля 2022 года правоохранительные органы возбудили 106 уголовных дел по нарушениям в работе военкоматов. Обвинения предъявлены 21 человеку, 16 дел отправлены в суд. Кроме того, по его словам, "продолжается работа и со стороны правоохранительных органов по проверке руководящего состава ТЦК и СП [военкоматов]". "Сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить, - добавил Павлюк. - По 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни".

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу. Он также рассказал, что ему представили первые результаты проверки военкомов, и назвал их неутешительными.

Проверки военкомов

Один из самых громких скандалов развернулся вокруг бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова - в июне СМИ опубликовали информацию о том, что его семья приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года. После этих публикаций Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных. 23 июня Зеленский дал поручение уволить Борисова, что и было сделано. 22 июля следователи Государственного бюро расследований предъявили Борисову обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, а 25 июля Печерский районный суд Киева арестовал его на 60 дней с возможностью внесения залога.

На фоне скандала с Борисовым глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил о начале масштабной проверки на предмет коррупции в отношении руководителей военкоматов всех уровней. По его словам, проверка военкомов и их родственников будет идти в течение трех месяцев.

Коррупция замалчивается

Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". На новые скандалы Зеленский, как правило, реагирует громкими заявлениями и угрозами, однако коррупция в стране, по оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, продолжает процветать практически во всех сферах. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале.