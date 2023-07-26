СМИ сообщили о начале лесного пожара в азиатской части Стамбула

По данным телеканала TRT, для его тушения привлекли муниципальные силы

СТАМБУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Природный пожар возник в среду в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула. Для его тушения привлечены муниципальные силы, в Бейкоз направлены дополнительные пожарные подразделения из других районов турецкого мегаполиса, передает телеканал TRT.

Данных о масштабах пожара и его последствиях пока нет.

Стамбул в последние дни оказался во власти жаркой погоды. В среду к полудню столбик термометра в большинстве районов города достиг 40 градусов, в некоторых превысил 43 градуса. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город, сохранится до конца недели.