26 июля, 13:39

СМИ сообщили о начале лесного пожара в азиатской части Стамбула

По данным телеканала TRT, для его тушения привлекли муниципальные силы

СТАМБУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Природный пожар возник в среду в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула. Для его тушения привлечены муниципальные силы, в Бейкоз направлены дополнительные пожарные подразделения из других районов турецкого мегаполиса, передает телеканал TRT.

Данных о масштабах пожара и его последствиях пока нет.

Стамбул в последние дни оказался во власти жаркой погоды. В среду к полудню столбик термометра в большинстве районов города достиг 40 градусов, в некоторых превысил 43 градуса. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город, сохранится до конца недели. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация