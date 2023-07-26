На Кубани прогнозируют ливни с градом и смерчи

В регионе объявили экстренное предупреждение

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в Краснодарском крае 28 и 29 июля, возможны подъемы уровня воды в реках, также есть опасность формирования смерчей над морем, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Экстренное предупреждение по погоде. По данным синоптиков, завтра вечером, а также в течение суток 28 и 29 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 м/с. В течение суток 28 и 29 июля на побережье Туапсинского района, Анапы, Геленджика, Новороссийска имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате прохождения осадков ожидаются подъемы уровня воды в реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Курганинского, Крымского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов, а также Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Новороссийска местами с достижением неблагоприятных отметок.