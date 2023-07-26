На Украине 18 депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Обвинительные акты в отношении еще 73 депутатов переданы в суд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам тюремного заключения за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы", - говорится в сообщении Telegram-канал спецслужбы.

В списке депутатов значатся вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Анатолий Вассерман, Ксения Горячева и другие.

Обвинительные акты в отношении еще 73 депутатов Госдумы переданы в суд.

27 апреля 2022 года офис генерального прокурора Украины заявил о предъявлении обвинений спикеру и 418 депутатам Госдумы, которые 15 февраля поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля прошлого года Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.