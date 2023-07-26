Обвиняемый в призывах к терроризму Кагарлицкий не согласен с обвинением

Он заявил, что задержание было для него неожиданным

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в призывах к терроризму политолог и социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом) не согласен с обвинением и намерен его оспаривать. Инкриминируемое ему высказывание относится к октябрю прошлого года, сообщил Кагарлицкий журналистам в Сыктывкарском городском суде.

"Я категорически не согласен с обвинением, которое мне предъявлено, считаю, что это политическое решение, которое естественно мне не нравится <...>. Если говорить серьезно, то, на мой взгляд, это абсолютный абсурд, потому что никакого отношения к Сыктывкару, к Республике Коми обвинение не имеет. Почему меня перевели сюда, мне непонятно, может, это выяснится в процессе", - сказал Кагарлицкий.

Он заявил, что задержание было для него абсолютно неожиданным. "То высказывание, которое мне инкриминируется, относится к октябрю прошлого года. То есть потребовалось 10 месяцев, чтобы мне его инкриминировать, хотя это все было в интернете <…>. Я опять же буду это оспаривать. 8-9 месяцев назад на это никто не обратил внимание, а теперь это вдруг является криминалом", - сказал социолог.

По ходатайству следствия заседание об избрании меры пресечения задержанному проходит в закрытом от СМИ режиме с учетом первоначальной стадии следствия. Кагарлицкий и его адвокаты настаивали на открытом заседании.

Ранее в среду управление ФСБ РФ по Республике Коми обратилось с ходатайством об аресте Кагарлицкого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН (ИСП РАН). Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюстом РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии.