26 июля, 14:48

В Самарской области произошло возгорание релейного шкафа

Происшествие не повлияло на движение поездов, Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме

САМАРА, 26 июля. /ТАСС/. Релейный шкаф загорелся в результате вмешательства посторонних лиц в районе станции Козелковская Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

"25 июля 2023 года в 22:00 (мск) из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа в районе станции Козелковская Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении пресс-службы.

Происшествие не повлияло на движение поездов, Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за такие правонарушения и попросили сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы или на горячую линию РЖД. 

Теги:
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