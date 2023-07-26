В Самарской области произошло возгорание релейного шкафа

Происшествие не повлияло на движение поездов, Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме

САМАРА, 26 июля. /ТАСС/. Релейный шкаф загорелся в результате вмешательства посторонних лиц в районе станции Козелковская Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

"25 июля 2023 года в 22:00 (мск) из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа в районе станции Козелковская Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении пресс-службы.

Происшествие не повлияло на движение поездов, Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за такие правонарушения и попросили сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы или на горячую линию РЖД.