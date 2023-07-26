Суд в Белоруссии приговорил журналиста Павла Можейко к шести годам колонии за экстремизм

Судебный процесс проходил в закрытом режиме

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Гродненский областной суд приговорил журналиста Павла Можейко и адвоката Юлию Юргилевич к шести годам лишения свободы, признав их виновными в экстремистской деятельности. Об этом сообщил Верховный суд Белоруссии.

"Приговором суда обвиняемые Можейко Павел Иванович и Юргилевич Юлия Петровна признаны виновными в ином содействии экстремистской деятельности, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору, и на основании ч. 2 ст. 361-4 УК назначено каждому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет", - говорится в сообщении Telegram-канала Верховного суда.

В информации суда уточняется, что Можейко должен отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а Юргилевич - в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, отметили в Верховном суде Белоруссии.

По данным следствия, Можейко с февраля по март 2022 года передал для размещения на интернет-порталах организации "Белсат" (признана в Белоруссии экстремистским формированием) полученную от Юргилевич информацию о лишении ее лицензии адвоката, исключении из Гродненской областной коллегии адвокатов и о рассмотрении Минским городским судом уголовного дела в отношении Алеся Пушкина и назначении ему наказания. Затем эти сведения были опубликованы в открытом доступе в интернете неустановленными участниками организации "Белсат", обеспечив тем самым неограниченному кругу лиц доступ к указанной информации.