Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму

Его заключили под стражу до 24 сентября 2023 года

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) по обвинению в призывах к терроризму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно", - огласила решение судья.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме, хотя Кагарлицкий и его адвокаты настаивали на открытом заседании. Как сообщил журналистам адвокат Владислав Коснырев, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с арестом. "Ему вменяется в вину публикация видеоматериала, который касался прошлогоднего взрыва на Крымском мосту", - пояснил адвокат, не вдаваясь в детали.

В суд пришел депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев (признан в РФ иноагентом), который ходатайствовал о своем личном поручительстве в качестве меры пресечения. Сам Кагарлицкий заявил журналистам, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать. Инкриминируемое ему высказывание относится к октябрю прошлого года.

Кагарлицкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений, который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии.