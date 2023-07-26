В Керчи яхта получила пробоину при столкновении с затопленным судном

В ФСБ России по Республике Крым сообщили, что погибших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российская яхта "Тата" получила пробоину при столкновении с затопленным судном в районе мыса Фонарь (Керчь), на помощь откликнулся корабль пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

"26 июля 2023 года пограничниками получена информация о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту. Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно). На призыв о помощи откликнулся пограничный сторожевой корабль "Коршун" пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Проинформированы ближайшие к району бедствия суда. Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил яхту, которая к этому моменту уже была затоплена на 50 процентов", - говорится в сообщении.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что после столкновения разлива нефтепродуктов не произошло, по поручению ведомства Керченская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - добавили в прокуратуре.

Как уточнили в управлении, пограничники откачали воду с тонущего судна, сейчас поврежденную яхту буксируют в порт Кавказ. Погибших нет.