26 июля, 15:01,
обновлено 26 июля, 15:14
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали и в Киеве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в шести областях на юго-востоке Украины, позже она распространилась на Киев и центральные области страны.

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По данным официального ресурса для оповещения граждан, в 17:41 (совпадает с мск) первые сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Спустя менее 10 минут в красной зоне оказались Киев и столичный регион, а также Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Черкасская и Черниговская области.

Ранее воздушная тревога объявлялась в 16 регионах Украины и продлилась более 40 минут. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской и Винницкой областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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