Бывший адвокат Лялин получил 5,5 года колонии за хищение денег у совладельцев Merlion

Также назначили штраф в 300 тыс. рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего адвоката Вадима Лялина к 5 годам и 6 месяцам колонии за хищение денег у совладельцев компании Merlion. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По результатам судебного разбирательства суд признал Вадима Лялина и Дмитрия Ноева виновными в полном объеме предъявленного им обвинения и назначил им наказание в виде лишения свободы: Лялину сроком на 5 лет и 6 месяцев, Ноеву - на 3 года. Кроме этого, обоим назначен штраф по 300 тыс. рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Лялин признан виновным в особо крупном мошенничестве и попытке побега из-под стражи, Ноев - в мошенничестве.

Как рассказал ТАСС адвокат потерпевших Георгий Поспелов, Лялин когда-то защищал совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина, арестованных по подозрению в организации покушения на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Вячеслава Симоненко. Пока подозреваемые находились в СИЗО по ложному обвинению, Лялин предложил своему знакомому Ноеву похитить имущество ООО "Ситилинк", "Тегрус", "Верисел-трейдинг" и "Хаскел", принадлежавших его подзащитным. Ноев согласился. Лялин убедил гендиректоров этих ООО заключить с ними и подконтрольным ему ООО "Юридическая компания "Логос" договоры на оказание юридических услуг, которые не намеревался исполнять. Гендиректора с ноября 2020 по февраль 2021 года выплатили им за неоказываемые юруслуги 7 млн 500 тыс. рублей. Лялин и Ноев распорядились деньгами по собственному усмотрению.

Кроме этого, 2 сентября 2022 года Лялин сбежал от конвоиров службы ФСБ, которые доставляли его на следственные действия. Он пытался нелегально проехать в Польшу через Белоруссию, но был задержан. В ходе следствия и суда Лялин полностью признал вину в двух преступлениях. Лялин ранее защищал футболиста Романа Широкова и бывшую супругу футболиста Павла Мамаева.

Позже все совладельцы Merlion были освобождены из-под стражи, уголовное дело в отношении них было прекращено. Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств.