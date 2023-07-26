На Манхэттене при обрушении крана пострадали шесть человек

В числе пострадавших занятые на строительстве рабочие, сообщил представитель пожарного департамента Нью-Йорка Джозеф Пфайфер

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при обрушении загоревшегося высотного строительного крана в Нью-Йорке. Об этом заявил на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CNN, представитель пожарного департамента Нью-Йорка Джозеф Пфайфер.

"Пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных. Травмы носят легкий характер", - сказал он.

Пфайфер добавил, что в числе пострадавших - занятые на строительстве рабочие.

Пожар на кране в Манхэттене произошел утром в среду. При падении кран задел соседний небоскреб. По улицам, прилегающим к месту происшествия, перекрыто движение.