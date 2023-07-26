В Челябинской области СК возбудил дело по факту смерти ребенка в летнем лагере

По данным следствия, рядом с погибшим мальчиком обнаружили баллончик с газосодержащей смесью

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили после смерти одиннадцатилетнего мальчика, тело которого обнаружили в корпусе летнего лагеря в Челябинской области. Рядом с погибшим был найден баллончик с газосодержащей смесью, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду в помещении корпуса летнего лагеря в Саткинском районе обнаружено тело 11-летнего мальчика. При осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря.