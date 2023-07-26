26 июля, 15:54

Предмет, из-за которого оцепили территорию в Москве, оказался гранатой для страйкбола

Он не представляет опасности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подозрительный предмет на пешеходной зоне на юго-востоке Москвы, для проверки которого оцепили территорию, оказался гранатой для игры в страйкбол. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ходе осмотра установлено, что подозрительный предмет является гранатой для игры в страйкбол. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что найденный предмет является пиротехническим изделием.

Ранее сообщалось, что на шоссе Энтузиастов, в районе дома 2, строение 47, на пешеходной зоне был обнаружен предмет, похожий на гранату. Территория в связи с этим была оцеплена. 

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