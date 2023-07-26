26 июля, 16:27,
обновлено 26 июля, 16:51
Военная операция на Украине

В пяти областях Украины произошли взрывы

СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях, а также во Львовской и Житомирской

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В пяти областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

Взрывы произошли вечером в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщило издание "Вести". По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится.

Также взрывы произошли вечером в Хмельницкой и во Львовской областях, сообщило издание "Страна". По информации других местных СМИ, взрывы также произошли и в городе Хмельницком.

Взрывы произошли в Житомирской области на севере страны, сообщило украинское агентство ТСН. Издание "Зеркало недели" также сообщило о взрывах в городе Сумы на северо-востоке страны.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В новость были внесены изменения (19:42 и 19:51 мск) - добавлены подробности. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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