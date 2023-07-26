На Украине главе судебной администрации предъявили обвинение в подстрекательстве к взятке

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главе Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Алексею Сальникову предъявили обвинение в подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] сообщили о подозрении [предъявили обвинение] в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана главе Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении Telegram-канала САП. В нем отмечается, что на данный момент в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

По информации САП, в марте председатель судебной администрации якобы получил от физического лица семь с половиной тысяч долларов США, после чего часть средств ему предстояло оставить себе, а пять тысяч долларов якобы бы передать судьям за вынесение решения "в интересах коммерческого предприятия". В прокуратуре добавили, что дальше "глава ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного суда". После разоблачения бывшего председателя Верховного суда должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение все равно будет принято, но "намерения общаться у него не было и средства он не возвращал".

Ранее сотрудники НАБУ проводили обыск в рабочем кабинете Сальникова.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.