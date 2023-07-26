СК возбудил дело о мошенничестве после хищения 227 млн рублей при госзакупках

Как сообщили в ведомстве, допрошены 12 человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения бюджетных средств на сумму 227 млн рублей при закупках для государственных нужд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для государственных нужд возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей.

"В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведено порядка 20 обысков. Оперативно и в полном объеме выполняются иные процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений, а также лиц, причастных к содеянному", - заключили в СК.