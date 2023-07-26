На Корсике потушили лесной пожар на 200 га

Из-за пожара под угрозой находились три населенных пункта

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные смогли потушить масштабный лесной пожар, охвативший 200 га на севере Корсики. Об этом сообщил заместитель пожарной службы департамента Верхняя Корсика полковник Клеман Преоль.

"Ситуация заметно улучшилась сегодня по сравнению со вчерашним днем, она в целом стабилизирована. Огонь прошел в общей сложности 200 га, но сейчас распространение пожара остановлено", - сказал он.

По его словам, из-за пожара под угрозой находились три населенных пункта. "Но в конечном итоге пострадавших нет, ни один дом не был затронут пожаром", - уточнил он.