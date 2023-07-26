В Ростовской области предъявили обвинение подозреваемому в похищении девочки

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в ходе допроса девочки с участием психолога следователи выявили факт совершения развратных действий в отношении ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение подозреваемому в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области, установлено, что в отношении ребенка совершались развратные действия. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В ходе проведенных следственных действий, тщательного допроса девочки с участием психолога следователем выявлен факт совершения в отношении нее развратных действий. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Следователь выполняет следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Черкасова сообщала ТАСС, что психологи оказывают помощь ребенку. "Органом, выполняющим функции опеки попечительства, приняты меры по защите прав девочки. Вопрос о защите несовершеннолетней мною контролируется", - добавила она.

18 июля шестилетняя девочка, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с незнакомым мужчиной, их искала полиция. Спустя несколько часов ее нашли живой в доме подозреваемого. Им оказался житель города Шахты 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Санкция статьи в этой части предусматривает до 12 лет лишения свободы.