СК организовал проверку по факту пропажи в лесах Тверской области ученого-физика из МГУ

Николай Каск ушел из дома в лес за грибами и не вернулся

ТВЕРЬ, 26 июля. /ТАСС/. Ученый-физик, профессор Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Николай Каск 6 июля ушел в лес за грибами в районе деревни Ширково Пеновского округа в Тверской области, с тех пор он не выходит на связь с родственниками. По факту безвестного исчезновения пожилого мужчины организована проверка, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Осташковским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по поступившему сообщению о безвестном исчезновении мужчины 1939 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, 6 июля пожилой мужчина ушел из дома, расположенного в деревне Ширково, в лес за грибами.

Как уточнила ТАСС информационный координатор поиска, руководитель пресс-службы Волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова" Наталья Муромцева, пропавшим является Николай Каск - доктор физико-математических наук, профессор МГУ, автор многочисленных научных работ, в том числе по изучению свойств лазера.

"Заявка о пропаже Николая Евгеньевича поступила к нам на следующий день. В первые два дня к поискам было привлечено более 40 человек с нескольких подразделений отряда. Они продолжались до 23 июля и в настоящий момент переведены в информационный режим: мы занимаемся прозваниванием больниц, размещаем ориентировки по Тверской и соседним областям", - сказала Муромцева, добавив, что всего в поисках ученого в лесах участвовало более 100 волонтеров, а также кинологические расчеты.

По ее словам, шансы найти пропавшего живым сохраняются. "Мы сталкивались с разными чудесными историями спасения, когда человек выживает там, где, казалось бы, это просто невозможно. Поэтому всегда верим в благополучный исход поиска", - добавила собеседница агентства.