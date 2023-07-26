В Калининграде СК возбудил уголовное дело после смерти новорожденного

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть младенца наступила в результате травм при родах

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы Калининграда, подозреваемой в причинении новорожденному смерти по неосторожности. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 20-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 24 июля подозреваемая, будучи на восьмом месяце беременности, находилась в гостях. После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. За медицинской помощью она не обратилась и родила самостоятельно. Решив, что младенец родился мертвым, за квалифицированной медицинской помощью девушка не обратилась.

Как ТАСС сообщал ранее, тело новорожденного обнаружили утром 24 июля во дворе дома по улице Киевской, в правоохранительные органы обратились жители одного из дворов.

Девушку нашли и допросили. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть младенца наступила в результате травм, образование которых не исключено при родах. Расследование продолжается.