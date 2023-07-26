В Днепропетровской области после взрывов произошел пожар

На всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в Днепропетровской области, где вечером прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

"Произошел пожар", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщили ТАСС очевидцы, в Киеве произошел мощный взрыв. Украинские СМИ также информировали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Львовской областях. Кроме того, три серии взрывов произошло в Хмельницкой области. В частности, взрывы были слышны в Староконстантинове, на востоке этого города расположен военный аэродром.