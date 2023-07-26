В Тольятти прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения матери с детьми

В надзорном ведомстве отметили, что дети находятся в больнице под наблюдением врачей

ТАСС, 26 июля. Прокуратура организовала проверку по факту жестокого обращения матери с детьми в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой проводится проверка фактов жестокого обращения матери с детьми в городе Тольятти. Ранее прокуратурой Автозаводского района Тольятти был взят на контроль ход доследственной проверки по данному факту, по итогам которой органами полиции 8 июля 2023 года возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что дети находятся в больнице под наблюдением врачей. Их жизнь вне опасности.

"Одновременно надзорными мероприятиями прокуратуры охвачена деятельность органов системы профилактики при проведении работы с состоящей на учете семьей. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.