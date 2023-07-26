Суд продлил арест обвиняемому в коррупции экс-главе Налоговой службы Украины

Роман Насирован арестован с сохранением права внесения залога

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Суд в Киеве оставил под стражей до 23 сентября обвиняемого в коррупции экс-главу Налоговой службы Украины Романа Насирова с сохранением права внесения залога в размере 261 млн гривен ($6,960 млн). Об этом сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Судьи удовлетворили ходатайство САП [специализированной антикоррупционной прокуратуры] и продлили Насирову срок содержания под стражей до 23 сентября с альтернативой залога в размере 261 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

Отмечается, что в случае внесения залога на Насирова наденут электронный браслет, запретят общаться со свидетелями и обяжут сдать все заграничные паспорта.

17 октября прошлого года бывшему главе украинской Налоговой службы было предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, Насиров при пособничестве советника в 2015-2016 годах получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен ($19,250 млн) за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС на сумму более 3,2 млрд гривен ($86,60 млн) юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку. 31 октября прошлого года суд арестовал Насирова с возможностью внесения залога в размере более чем $14 млн.