В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка "Осьминожек" в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону следственного управления СКР по Ростовской области поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что четырехлетний мальчик отдыхал с семьей в аквапарке, плавал в бассейне. Спустя некоторое время его обнаружили в бассейне без сознания. Прибывшим медикам не удалось спасти ребенка. "В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в следственном управлении СК.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что в 18:50 мск поступило сообщение о происшествии и были начаты следственные мероприятия. В местных СМИ появилась информация о том, что маленький ребенок утонул в аквапарке, его мать без сознания увезли на скорой.