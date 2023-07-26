Лесной пожар в районе Кемера не могут потушить двое суток

Тушение огня затрудняет жаркая погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара

СТАМБУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, вспыхнувший в минувшее воскресенье в районе турецкого курортного городка Кемер на побережье Средиземного моря, не удается потушить двое суток. Тушение огня затрудняет жаркая погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара, передает в среду вечером из региона телеканал TRT.

Ранее сообщалось, что пожар охватил площадь в 200 га леса. Для его тушения наряду с наземными силами привлечена авиация: 10 самолетов и 27 вертолетов. С наступлением темноты тушением пожара занимаются вертолеты, оснащенные системами ночного видения.

По данным турецких властей, пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами достигают 35-40 градусов.