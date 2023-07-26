Суд в США отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора россиянину Клюшину

Он ранее был признан виновным в кибермошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил назначенное ранее на 31 июля заседание, на котором должен был быть вынесен приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину. Об этом говорится в документах суда в Бостоне (штат Массачусетс).

В них указывется, что "заседание с целью вынесения приговора, намеченное на 31 июля 2023 года, отменено до последующего извещения". Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако заседание несколько раз откладывалось по различным причинам. Последний раз заседание было перенесено с 18 июля на 31 июля.

Суд также отклонил ходатайство защиты россиянина, просившей полностью оправдать его. Адвокаты настаивали на том, что вменяемые россиянину правонарушения не совершались на территории Массачусетса, таким образом, судить Клюшина в этом штате неправомерно.

Американские СМИ ранее называли Клюшина одним из возможных участников обмена заключенными между Россией и США.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Россиянин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года Клюшин был экстрадирован в США. Власти России также добивались его выдачи.